كنعاني: الضجيج الإعلامي المثار من قبل دول أوروبية محاولة لترويج الایرانوفوبیا

العالم - ايران

وقال كنعاني في تغريدة له علی تویتر الیوم الأحد : الضجيج الاعلامي المثار من قبل النظام الأمريكي والعديد من الدول الأوروبية بشأن إيران محاولة فاشلة وراء ترويج رهاب ايران وتبرير تصرفاتهم غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: ان خلق الأزمات الخارجية والإسقاط السياسي تكتيكان وإستراتیجیتان بالیتان للغرب وکیان الفصل العنصري الصهيوني للتغطية على أزماتهما الداخلية في خضم موجة الإحتجاجات والإضرابات الشعبية المتكررة في هذه البلدان، خاصة أنهما يواجهان تحديات صعبة على الساحة الدولية.