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الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على دمشق

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على دمشق
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة عدوان الكيان الصهيوني على أهداف في دمشق وريفها، بما في ذلك بعض المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.

العالم - ايران

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى توالي الهجمات الجديدة التي يشنها الكيان الصهيوني وهجمات تنظيم داعش الإرهابي على الشعب السوري، ووصف ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين ارتباطا طبيعيا ومتأصلاً، حيث يفاقمان آلام ومعاناة الشعب السوري بينما يواجه آثار الزلزال المدمر منذ أسبوعين.

ووصف كنعاني صمت الدول الغربية إزاء الانتهاك المتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها من قبل الكيان العدواني الصهيوني بـ"المخزي"، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الرد الفوري والجاد والفعال على اعتداءات الكيان الإرهابي الصهيوني على دولة عضو في الأمم المتحدة.

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