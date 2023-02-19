بوتين يستخدم استراتيجية أفعی الأناكوندا في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال عید في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية كان بعض الاستراتيجيين يعتقدون ان استراتيجية روسيا هي استراتيجية الدب الروسي فحين يدخل الدب الروسي الی منطقة يدمرها، لكن الرئيس پوتين، حالياً ينفذ في اوكرانيا استراتيجية أفعی الاناكوندا وهي استراتيجية تطويق الخصم وخنقه حتی الموت وهذا ما يجري في اوكرانيا حالياً.

وأكد ان الرئيس بوتين لايستطيع احتلال حتی نصف اوكرانيا بـ300 الف عسكري، لهذا استراتيجيته تقوم علی تطويق المدن الاساسية واليوم باخموت باتت شبه ساقطة، وليس مصلحة لبوتين بأن يحتل هذه المدينة بل هو يخنقها حتی تستسلم.

وبيّن عيد ان الاستراتيجيين الروس يعتقدون ان بلادهم تستطيع الاستمرار بهذا النمط من المعارك لثلاثة سنوات دون ان يتأثروا كثيراً بينما اوروبا واميركا والحلف الاطلسي لايستطيعون ان يستمروا الی نهاية الـ2023، اذا المعركة باتت معركة وقت.

وأوضح عيد ان روسيا تدمر البنی التحتية الاوكرانية، وتدمر الاسلحة التي ترسلها الغرب لأوكرانيا ويخنق الجنود الاوكران في المدن حتی سقوط المدن تلقائياً واضافة الی كل ذلك، الغرب لن يستطيع ان يتحمل اكثر، الرأي العام الشعبي الاوروبي المناهض للحرب مع روسيا.