ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'غابريل'في نيوزيلندا

العالم - اوروبا

وذكرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد، أن فرق البحث تقوم بالبحث عن ضحايا عند شاطئ وهيريناكي، بالقرب من نهر إيسك، وقد تم الإعلان عن أحدث حالتي وفاة صباح اليوم، بعد العثور على جثة في منزل في أونيكاوا في نابير وآخرى في كراونثورب في هاستينغز.

وكان الإعصار غابريل، قد ضرب نيوزيلندا الأربعاء الماضي، حسبما ذكر مسؤولون.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا في ذلك اليوم، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وتسبب إعصار "غابريل" في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وأضرار بالممتلكات والبنية التحتية، في أجزاء واسعة في جزيرة نورث أيلاند النيوزيلندية.