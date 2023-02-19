الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2023

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-02-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-02-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فصائل فلسطينية تدين قصف العدوان الصهيوني لدمشق

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2023

دراسة جديدة.. 'بشرى صحية' لمن أصيبوا بفيروس كورونا

المصريون المحررون من الاختطاف في ليبيا يتوجهون برسالة شكر في أول ظهور لهم

الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول 'الصحة العقلية' لــ'جو بايدن'

وزير خارجية تركيا يشكر إيران