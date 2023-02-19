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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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موقع نور نيوز الايراني: الصاروخ الذي أطلقته طائرات الكيان الصهيوني سقط في الموقع الذي اغتال فيه عملاء الكيان الصهيوني القائد عماد مغنية
موقع نور نيوز الايراني: لم يصب أي ايراني في عدوان الكيان الصهيوني على منطقة كفرسوسة بدمشق
المتحدث باسم الخارجية: ايران مستعدة لتقديم تحقيقاتها بشأن الحادث لاذربيجان وتعتقد انها ستحصل على اجابات أسئلتها في اطار التعاون البناء
المتحدث باسم الخارجية: اثارة قضية السفارة الاذربيجانية في وسائل الاعلام وتحليلها بطريقة غير قانونية خطوة غير بناءة لمتابعتها قانونيا وقضائيا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدعو الى اجتناب تسييس الهجوم على السفارة الاذربيجانية في طهران واصدار أحكام مسبقة بشأنه
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يرد على تصريحات الرئيس الاذربيجاني الهام علييف بشأن الهجوم على السفارة الاذربيجانية في طهران
مراسلة العالم:السلطات التونسية تدعو الأمينة العامة للنقابات بالاتحاد الأوروبي لمغادرة تونس بعد مشاركتها بمسيرة نقابية في صفاقس والقائها كلمة
الرئيس التونسي يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات بسبب مشاركتها في احتجاج نقابي ويقول إنها شخصية غير مرغوب فيها
الرئيس التونسي يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات بسبب مشاركتها في احتجاج نقابي ويقول إنها شخصية غير مرغوب فيها
مصادر فلسطينية: مكبرات المساجد في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تدعو إلى الاضراب الشامل والعصيان المدني في جميع مرافق الحياة غدا الأحد
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2023
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الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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