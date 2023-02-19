البطش: أي محاولة اغتيال قد تطال قادة المقاومة تعني ردا حاسما دون تأخير

العالم - فلسطين

وقال البطش: إن تكرار الاعتداءات قد تكون مقدمة لتنفيذ اغتيالات ضد قادة المقاومة بدمشق أو لبنان أو غزة، مما يعني رداً حاسما دون تأخير على أي محاولة اغتيال قد تطال قادة المقاومة وعلى رأسها قائد سرايا القدس في فلسطين القائد "أبو محمد عجوري "

وجدد البطش المناشدة للأمة العربية والإسلامية للوقوف صفا واحدا في مواجهة المخططات الصهيونية وموقفا عربيا حازما من الانتهاك المستمر لسيادة دولة عربية تعتبر على مدى التاريخ هي ركيزة للصمود والانتصار في مواجهة مشاريع الغرب عبر التاريخ.

ويشار إلى أن 5 سوريين استشهدوا وأصيب آخرون، مساء أمس السبت إثر عدوان "إسرائيلي" جديد استهدف العاصمة السورية دمشق.

واستهدفت الغارات حي كفرسوسة في وسط دمشق، قرابة منتصف الليل، وسمع دوي انفجارات عنيفة، قبل أن تهرع إلى المكان مركبات الإسعاف.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، بأنه في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.