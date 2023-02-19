تفاصيل جديدة عن "المخبأ السري" للرئيس الأوكراني في العاصمة كييف

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأجرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا مصورا من داخل مخبأ الرئيس الأوكراني، والمعروف باسم بانكوفا.

وذكرت الصحيفة أن المخبأ مكون من مبنى إداري من الخرسانة المحاطة بحلقة من الفولاذ، يقع داخل الحي الحكومي، حوله تصطف نقاط تفتيش يتولى مسؤوليتها حراس مسلحون لا يسمحون بدخول أي شخص إلا من يملكون الوثائق أو التصاريح اللازمة لذلك.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه لا يمكن للأشخاص الاقتراب من هذا المخبأ، حيث يطلب الجنود من المشاة كلمات مرور سرية تتغير بصورة يومية، وغالبا ما تكون عبارات يصعب على الروس نطقها.

أكثر المشاهد التي أثارت دهشة مراسل "التايمز" داخل المجمع هو ذلك الظلام الذي يلف المكان بشكل دائم، فكل النوافذ مغلقة بأكياس الرمال للحماية من انفجارات القنابل، والأضواء مغلقة للحد من خطر استهداف المبنى بهجمات جوية أو القناصة.



وفي بداية الحرب تعرض الرئيس الأوكراني لـ 3 محاولات اغتيال، والتي كشف عنها أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، في مارس الماضي.

وقال مراسل التايمز: إنه لم يتمكن حتى من رؤية قدميه، ولا من العثور على طريقه إلا بفضل المصباح الموجود على هاتفه، واعتقد في بداية الأمر أن الظلام كان تدبيرا مؤقتا لكن مرافقيه أخبروه أن تلك سمة دائمة.

وبحسب مسؤول حكومي، فقد تم استخدام المخبأ مرة واحدة فقط في الأشهر الأخيرة، بعد ورود معلومات استخباراتية خلال الصيف تفيد بتأهب القوات الروسية لشن غارة ضد مقر الحكومة.

وكان عام 2022 بمثابة اختبار للقدرة لزيلينسكي ومساعديه، الذين يعملون 18 ساعة يوميا على مدار الأسبوع، وغالبًا ما ينامون داخل المجمع المظلم لحمايتهم، وبالكاد يرون عائلاتهم.

ووفقا للتقرير، لا يرى زيلينسكي عائلته سوى مرة واحدة كل عشرة أيام، ويشكل العيش في ظلام المجمع بمعزل عن أسرته "ضغطا كبيرا" عليه.

وقال أحد المطلعين في بانكوفا: إن الحياة كانت بالغة الصعوبة: "أنت لا ترى الشمس، ولا تعرف الوقت".

كانت الخطة الأولية، وفقًا لمصدر حكومي، هي البقاء تحت الأرض لمدة أسبوع. لكن الأحداث في الخارج تسببت في تغيير الخطة.

عندما استولت القوات الروسية على العديد من البلدات والمدن في كييف وحولها، بدا لعدة أسابيع أن العاصمة أيضًا ستسقط بالتأكيد، وأمر الجيش بنقل الشخصيات البارزة في الحكومة الأوكرانية على الفور إلى المخبأ الموجود تحت الأرض وأمرهم بالبقاء هناك حتى إشعار آخر.

أمضى زيلينسكي وكبار مساعديه نحو شهرين في العيش تحت الأرض، وكانوا يظهرون بشكل متقطع لطمأنة مواطنيهم أنهم لم يفروا.