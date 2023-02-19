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الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الرئيس الآذربيجاني بخصوص حادث السفارة

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الرئيس الآذربيجاني بخصوص حادث السفارة
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف بخصوص حادثة الاعتداء على سفارة آذربيجان في طهران، وقال إن من الأفضل تجنب أي تكهن وتسييس ودعاية في هذا الموضوع.

العالم - إيران

وأضاف ناصر كنعاني في بيان أن التركيز الإعلامي على التفسيرات غير القانونية لهذه الحادثة ليس بناءً في عملية المتابعة القانونية والقضائية للقضية.

وتابع كنعاني: كما أكد المسؤولون المعنيون في جمهورية إيران الإسلامية مرارا وتكرارا فإن القضية تمر بإجراءاتها القانونية، وما تم الكشف عنه يستند إلى تصريحات المعتدي، وبطبيعة الحال فإن جميع جوانب هذا الحادث المرير تمر بمراحل التحقيق.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: كما ورد في الرسائل الدبلوماسية واتصالات كبار المسؤولين السياسيين والقضائيين في البلدين، فإن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتقديم نتائج التحقيق إلى الجانب الآذربيجاني، ونحن على ثقة من أنهم وفي أجواء من التعاون واعتماد النهج البناء سيحصلون على الإجابات اللازمة خاصة في مجال الشكوك والأسئلة التي تدور في أذهان المسؤولين في جمهورية آذربيجان.

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الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الرئيس الآذربيجاني بخصوص حادث السفارة