مباحثات إيرانية سويسرية حول الأوضاع في سوريا واليمن

العالم - إيران

وناقش الجانبان في هذا اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا بعد الزلزال الأخير، والوضع الإنساني الهش في هذا البلد ومسار التطورات السياسية في سوريا وكذلك التطورات في اليمن.

وأعرب خاجي عن أسفه لوقوع الزلزال المدمر في سوريا، داعيا إلى مزيد من تعاون المجتمع الدولي في إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأضاف: بينما لا يزال الشعب السوري يسعى إلى إخراج أعزائه من أنقاض الأبنية، فإن عدوان الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في سوريا يعكس الطبيعة العدوانية لهذا الكيان.

وتطرق كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدا ضرورة إلغاء الحصار البشري والاقتصادي على الفور وكذلك وقف إطلاق النار.