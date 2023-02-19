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شاهد.. أحياء القدس تشعل شرارة الانتفاضة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

عمّ عصيان مدني وإضراب شامل، عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة التي تنتفض بوجه المحتل بعد قيامه بتنفيذ خطوات وإجراءات ضد المقدسيين لكسر إرادتهم وتهجيرهم من المدينة.

العالم - مراسلون

عصيان مدني وأضراب شامل ونفير عام، عم أحياء القدس المحتلة وذلك بدعوة من المرجعيات الدينية والقوى الوطنية للتصدي لكل أجراءات الاحتلال الاخيرة من هدم وحملات أعتقال وقرصنة لممتلكات الأسرى المحررين من أبناء القدس المحتلة والحصار المشدد الذي يتعرض له أهل المدينة.

وقال عضو القوی الوطنية والاسلامية محمد ابوالحمص:"كان هناك مصادرة سيارات وملاحقة اسری قدامی تم تحريرهم فقد تم ملاحقتهم لأخذهم رواتب من السلطة الفلسطينية، لكن كل هذه الاجراءات والضغوط، سوف تزيد من المواجهة مع أهالي القدس أكثر فأكثر وانا اتوقع ان الرسالة وصلت للاحتلال بوضوح ان الاجراءات التعسفية التي اتخذها بن غفير، وحدت المقدسيين بدلاً من كسر شوكتهم".

مواجهات اندلعت ضد قوات الاحتلال بمختلف أرجاء المدينة المقدسة التي تنتفض ضد الاحتلال، أصابات بين متوسطة وطفيفة بين الشبان المنتفض؛ هذه المواجهات التي لا تهدأ بل تتصاعد بوجه المحتل.

وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على نشر ثلاث ما يعرف بثلاث سرايا تابعة لحرس الحدود للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالقدس والتي تشير التقارير الأمنية للأحتلال بأنها أخذة الى التصعيد.

هي شرارة من مخيم الصمود، مخيم شعفاط تنطلق الی كافة مدينة القدس المحتلة التي تصل كافة الاراضي المحتلة الفلسطينية وهذا ما يخشاه الاحتلال الاسرائيلي.

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شاهد.. أحياء القدس تشعل شرارة الانتفاضة