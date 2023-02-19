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نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة مرقد الإمام علي (ع) في ذكرى المبعث النبوي

نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة مرقد الإمام علي (ع) في ذكرى المبعث النبوي
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى المبعث النبوي للرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم دون حدوث اي خرق امني.

العالم - العراق

وقالت المديرية: ان الخطة الامنية المحكمة التي اشرف عليها محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي وقائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل لاقت نجاحاً كبيراً ولم يتم تسجيل اي خرق امني خلال توافد الزائرين الى مرقد الامام علي عليه السلام والى المراقد والمزارات الشريفة، وكانت جميع الطرق مؤمنة بالكامل مع حدود المحافظات المجاورة وتم توفير الحماية اللازمة لجميع الزائرين.

وبينت ان الآلاف من الاجهزة الامنية قدموا خدماتهم ليلا ونهارا لحماية الزوار كما تم تامين مقبرة وادي السلام وتسهيل دخول الزائرين لزيارة قبور موتاهم.

واضافت: ان قائد الشرطة قدم شكره وتقديره لمنتسبي اجهزتنا الامنية التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة كافة وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وفرقة الإمام علي عليه السلام القتالية وامن الحشد وجميع التشكيلات لمساهمتهم الكبيرة في حماية ارواح الزائرين وسهرهم وتعبهم وتأديت واجبهم بتفاني واخلاص وقدم الشكر والعرفان للعتبة العلوية المقدسة والمزارات الشريفة والدوائر الحكومية لتعاونها في تطبيق الخطة الامنية وقدم شكره لجميع ابناء المحافظة والزائرين لتعاونهم ودعمهم ومساندتهم.

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