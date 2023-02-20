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اليابان: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية

اليابان: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن خفر السواحل الياباني، عن إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية، وسقط اثنان منها بالفعل، في البحر.


العالم-اسيا والباسيفيك
وقال خفر السواحل: "في الساعة 7.08، أطلقت كوريا الشمالية على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، وقد سقط بالفعل، ويطلب من السفن الجوية والبحرية متابعة المعلومات، وفي حالة سقوط شظايا يمنع الاقتراب منها، يجب إبلاغ جهاز الأمن البحري".

وفي وقت لاحق، أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق ثاني وثالث للصواريخ، من أراضي كوريا الشمالية، ووفقا للخدمة الصحفية، فقد سقطوا جميعهم بالفعل.

ونقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه الساحل الشرقي".

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