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المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الثاني

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

كان زائراً ثقيلاً هزّ الارض، فأهتزت الحياة، فكان موت ودمار وتشريد، مدن وقرى سويّت بالارض، سوّاها زلزال اصاب تركيا وسوريا، مخلفاً ورائه آلاف الضحايا والمفقودين.

وضع انساني يحتاج الى احتضان حقيقي، لكن دولاً تتشدق بحقوق الانسان كان تعاطيها مع الكارثة بفضيحة اخلاقية تجاه سوريا، التي تنوء تحت اثقال سنوات من الحرب وحصار امريكي ظالم بقيصره الذي يضغط على الركام فوق عائلات، مانعاً فك الحصار لاتاحة وصول المساعدات.

فضيحة عبرت عنها مواقع ومنصات بطرفة سوداء ان التعازي لسوريا والمساعدات لتركيا.

هو سقوط اخلاقي لما يسمى العالم الحر في احجامه عن تقديمه ما يلزم في واجب انساني واخلاقي.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الامين العام السابق لمؤتمر القومي العربي معن بشور

الباحث السياسي وسيم بزّي

الاكاديمي والمتخصص في الاعلام السياسي مكرم خوري مخول


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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