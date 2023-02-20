قاليباف: شعبنا كما كان في الماضي يحبط الخطط الشريرة لأعداء إيران والثورة الإسلامية

العالم - ايران

وأشاد " قاليباف " في كلمته التي القاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم الاثنين بالشعب الايراني الذي يراقب المخططات بكل دقة وينسفها في الوقت المناسب.

وتابع قائلا: ان هذا الشعب قال كلمته في المسيرات المليونية وهي أن المصالح الوطنية واستقرار الامن هما الخط الأحمر الذي لن يسمح لأي كان تجاوزه.

وأشار الى الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا وقال: ان اخواننا المسلمين في هذين البلدين يواجهان كارثة انسانية كبيرة بسبب هذا الزلزال المدمر، حيث لقي عشرات الألوف مصرعهم ولم يعرف بعد مصير ألوف آخرين.

وقدم رئيس السلطة التشريعية مواساته للشعبين المسلمين التركي والسوري اصالة عن نفسه وعن الشعب الايراني المسلم لأشقائه في هذين البلدين، معربا عن شكره لمشاركة الهلال الاحمر الايراني في مساعدة هؤلاء الاخوة انطلاقا من الواجب الاسلامي والانساني.