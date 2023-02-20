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حزب الله و أمل مستمران بدعم فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان

حزب الله و أمل مستمران بدعم فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة الأخبار اليوم الاثنين أن حزب الله و أمل مستمران  بدعم فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان. 

العالم _ لبنان

وحسب الاخبار انعقدت جلسات مطولة ومغلقة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.

واضافت تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.

وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية.

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