بايدن يتعهد لكييف بمليارات الدولارات وبعقوبات جديدة ضد موسكو 

العالم - خاص بالعالم

بايدن وصل في القطار الى كييف حيث التقى فلودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وتجول معه في شوارع العاصمة في ما بدا وكأنه استعراض سياسي إعلامي وتأكيد على مواصلة الدعم الاميركي لزيلينسكي في إطالة أمد الحرب التي تطوي صفحة عامها الاول.



بايدن تعهد بتقديم المليارات لكييف في سياق الحرب، نصف مليار منها ستكون خلال تواجده في اوكرانيا، وتتضمن مساعدات عسكرية، اضافة الى عقوبات جديدة ستطال شخصيات وكيانات روسية بحسب بايدن.



وقال بايدن:"قدمنا مساعدات كثيرة لأوكرانيا وهذا لا يتضمن نصف مليار دولار سنعلن عنها اليوم او غدا. وهذا فقط دعم من جانب الولايات المتحدة. والنصف مليار تتضمن ذخائر مدفعية لمنظومة هايمارس وهاوتزر ومضادات جافيلين وانظمة مضادة للدروع ورادارات. لاحقا هذا الاسبوع سنعلن عن عقوبات اضافية ضد قيادات وكيانات تدعم الة الحرب الروسية".



هذه التقديمات التي اعتبرها زيلينسكي علامة دعم مهمة من واشنطن، لا تخرج من سياق حرص الادارة الاميركية على اطالة امد الحرب، خاصة بعد الاعلان عن تقديم دبابات ابرامز وليوبارد لكييف. ما بات واضحا انه يخدم مصالح واشنطن ومجمعات الصناعات العسكرية فيها، اضافة الى الدول المنضوية تحت لواء الاميركيين، حيث اعلنت اليابان انها ستقدم مساعدات عسكرية لاوكرانيا باكثر من خمسة مليارات دولار.

تبريرات جر كييف لمزيد من الغرق في وحول الحرب، يراهها المراقبون في التحريض المستمر منذ فترة ضد روسيا والترويج لفكرة هجوم روسي واسع تتحضر له موسكو، وهو ما يتقاطع مع الاستراتيجية الاميركية المبنية على اطالة امد الحرب.



كل هذا يعزز فكرة ان الاميركي يريد محاربة روسيا حتى اخر اوكراني، وهو ما ظهر في تصريح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف الذي لخص رد فعل موسكو على الزيارة، حيث كشف ان بايدن حصل على ضمانات لأمنه وانه وعد بدعم الاوكرانيين حتى آخر تابوت.

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