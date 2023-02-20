تونس..استدعاء الغنوشي للتحقيق غدا الثلاثاء

العالم-تونس

وقال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، في مؤتمر صحافي، إن "الغنوشي استدعي للتحقيق في قضية واهية"، معتبراً أن الاستهداف سياسي، وغالبية الدعوات والتهم غير جدية، وتندرج في سياق استهداف النهضة، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب.

وأعرب عن "تنديد حركة النهضة باستمرار النهج الأمني في التعاطي مع القضايا والأزمات التي تعيشها تونس".

وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن "قائمة استهداف المعارضة ورموز المقاومة طويلة، وفيها تجاوز للقانون، وإخلال بالإجراءات، وجرت بأسلوب استعراضي من اقتحامات ليلية، وغطاء إعلامي من مفسري حملة الرئيس قيس سعيد"، مؤكداً أنه "لا علاقة للاعتقالات، ولا لما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بما يحصل".

وحذر من استهداف القادة السياسيين والأحزاب والمنظمات النقابية، وحملات التشويه المستمرة، ما يهدد السلم، ويؤدي إلى الاحتراب الأهلي، ويمهد للحكم الفردي الشمولي الذي يمهد للظلم.

وتابع أن "نشر مناخات الخوف يكرس السياسات الاجتماعية السيئة"، مشدداً في المقابل على "إن كان الهدف نشر الخوف فلن يتحقق، وإن كان الهدف التغطية على سوء الحكم وعلى مهزلة الانتخابات بعد أن حكم الشعب بزيفها وبطلانها فستفشل أيضاً".

كما حذر الخميري من "استهداف القاضي البشير العكرمي بعد الزج به في مستشفى الأمراض العقلية، ومنع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب من زيارته، ما يؤشر إلى تداعيات خطيرة قد تمس سلامته للتستر على ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية في البلاد".

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أوضح الخميري أن "دعوة الغنوشي للتحقيق تندرج ضمن سياسة الإلهاء عن قضايا أساسية، وأيضاً في إطار استهداف الحركة، وهي قضايا سياسية لقادة المعارضة"، معتبراً أن "الأمر تحول إلى نوع من الاستخفاف دون وجود تهم حقيقية ولا ملفات جدية".

وبين الخميري أن "الانقلاب اختار سياسة الهروب إلى الأمام، ولكن النهضة ستواصل الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، وإلى سلطة القضاء، وستجري مقاومة ذلك بالنضال السلمي".

من جهتها، قالت رئيسة مكتب الشؤون القانونية بحركة النهضة، المحامية زينب براهم، خلال المؤتمر ذاته إنه "بعد الاعتقالات السياسية لنائبي رئيس حركة النهضة، علي العريض ونور الدين البحيري، واستهداف 14 محامياً، سيمثل الغنوشي مجدداً، غداً الثلاثاء، أمام فرقة العوينة لدى باحث البداية بعد تقدم شخص مجهول بتوجيه تهم ضده في ملف فارغ، ودون التثبت حتى من مدى صحة تلك الادعاءات"، مؤكدة أنه "لا وجود لأي إثبات على ما ادعى به هذا الشخص". دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونفذت الشرطة في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء سياسيين، شملت القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والناشط السياسي خيام التركي، والناشط محمد الأزهر العكرمي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، بالإضافة إلى مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.