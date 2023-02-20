كواليس زيارة بايدن إلى كييف

العالم _ الأميرکيتان

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن المسؤول دون الإفصاح عن اسمه، أن "البيت الأبيض تعمد لأسباب أمنية نشر جدول لأعمال بايدن يظهر تواجده في واشنطن بينما كان في طريقه إلى بولندا"، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي "سافر على متن قطار من الحدود البولندية إلى كييف في رحلة استغرقت قرابة 10 ساعات".

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي ل‍أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022.



وأدلى بايدن بتصريحات واجتمع مع زيلينسكي في قصر ماريانسكي للإعلان عن نصف مليار دولار إضافية من المساعدات الأمريكية مع استمرار الصراع.



وقال بايدن: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الوحشي ل‍أوكرانيا، أنا في كييف اليوم (الاثنين) للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".



بعد ذلك، أنهى جو بايدن، زيارته المفاجئة ل‍كييف، فيما تعهد باستمرار الدعم الأمريكي ل‍أوكرانيا.