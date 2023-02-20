بريطانيا تضيف 8 أسماء جديدة إلى قائمة الحظر على إيران

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، أن الحكومة البريطانية فرضت اجراءات حظر جديدة على إيران اليوم الاثنين بحجة انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب التقارير ، أضافت الحكومة البريطانية ثمانية اسماء جديدة إلى قائمة الحظر المفروض على إيران.

الى ذلك وسع الاتحاد الأوروبي اجراءات الحظر المفروضة على إيران، وأدرج 32 شخصا وكيانين قانونيين آخرين على قائمة الحظر ، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

وجاء في الصحيفة : "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".

ويظهر في القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي أسماء "محمد مهدي إسماعيلي" وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ، و "يوسف نوري" وزير التربية والتعليم.

كما تم ادراج عددا من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي هم ، ولي إسماعيلي ، وأحمد نادري ، وزهرة إلهيان ، وأحمد أمير آبادي فرهاني ، وحسين جلالي ، والسيد نظام الدين موسوي في هذه القائمة.

كما تم فرض الحظر على "مؤسسة فراجا التعاونية" و "معهد أبحاث علوم قوى الامن الداخلي ".

يشار إلى أن حزمة الحظر الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022.

واعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة بانه استمرار لسياسات ترامب الفاشلة.

وفي اتصال هاتفي مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل مساء الاحد، اشار امير عبداللهيان إلى الحضور الرائع لملايين الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران، منتقدا بشدة نهج بعض الدول الأوروبية في دعم الجماعات الداعمة للإرهاب.

وقال وزير الخارجية فيما يتعلق بسياسة فرض الحظر المتكررة والبالية : إن سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة هو استمرار للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب ، والتي تثبت بشكل أكبر استمرارًا للازدواجية والمعايير غير الواقعية المقترنة باستخدام مفاهيم حقوق الإنسان كاداة.