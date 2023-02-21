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40 دولة تشارك في المهرجان الدولي الـ 17 لأفلام المقاومة

40 دولة تشارك في المهرجان الدولي الـ 17 لأفلام المقاومة
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير اللجنة الشؤون الدولية للمهرجان الدولي السابع عشر لأفلام المقاومة، عن مشاركة أربعين دولة وأكثر من ثلاثمائة مخرج سينمائي أجنبي في هذا المهرجان.

العالم - ايران

واضاف مدير لجنة الؤون الدولية بمهرجان افلام المقاومة محمد علي مومنيها: نظرًا لأهمية الأبعاد العالمية والدولية لخطاب المقاومة، بدأنا مشاورات واسعة مع صانعي الأفلام والفنانين السينمائيين الدوليين، لحسن الحظ، لقينا ترحيبا جيدًا، ومن حيث النطاق الجغرافي وعدد الدول، تم إرسال أعمال جيدة تتمحور حول المقاومة إلى أمانة المهرجان، وستعلن تفاصيلها والدول المشاركة في هذا المهرجان في المستقبل القريب في مؤتمر صحفي تنظمه لجنة العلاقات العامة للمهرجان.

وتابع قائلا: التغطية الموضوعية لمحتوى الدعوة قد جذبت انتباه جميع دول العالم بأي عقيدة كانت، ولحسن الحظ كان معيارنا لتقديم الأعمال هو نظرة المخرج المعادية الإمبريالية، وفي هذا الصدد تم اراسل العديد من الاعمال أمانة المهرجان.

يذكر ان المهرجان الدولي السابع عشر لافلام المقاومة سيعقد في الخليج الفارسي للفترة من 3 لغاية 8 مارس/آذار القادم تحت شعار "خطاب المقاومة ، النهضة العالمية للمظلومين وتحرير القدس الشريف"، بالتعاون جمعية سينما الثورة والدفاع المقدس ومؤسسة رواية فتح الثقافية.

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