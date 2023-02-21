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كنعاني : نقل قناة انترناشيونال من بريطانيا إلى أمريكا هو تقسيم للأدوار بين أجهزة الاستخبارات

كنعاني : نقل قناة انترناشيونال من بريطانيا إلى أمريكا هو تقسيم للأدوار بين أجهزة الاستخبارات
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ان نقل قناة انترناشيونال من بريطانيا إلى أمريكا هو تقسيم للأدوار بين أجهزة استخبارات عدة دول.

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ان التطورات المتعلقة بقناة انترناشيونال الدولية الإرهابية تظهر أن هذه القناة تخضع وتدار من قبل أجهزة استخبارات بعض الدول ، بما في ذلك بريطانيا.

وأضاف: إن وظيفة وأداء هذه الوسيلة هي أيضا مؤشر على دورها كذراع عملي للتحريض وإثارة اعمال الشغب وانعدام الأمن والاعمال المزعزعة للأمن في إيران و إعطاء منصة لعناصر المجموعات الإرهابية والانفصالية، ولهذا السبب واستناداً إلى أمثلة ووثائق موثوقة، تم تصنيف هذه القناة على أنها كيان إرهابي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان نقل هذه القناة إلى أمريكا هو استعراض جديد وتقسيم للأدوار بين أجهزة الاستخبارات في العديد من الدول.

وتابع: من وجهة نظرنا، ان نقل هذه القناة من لندن إلى أمريكا لن يقلل مسؤولية الحكومات التي تدعم وتستضيف هذه القناة، وخاصة الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: ننصح بشدة حكومة الولايات المتحدة بأن تدرك جميع مسؤولياتها القانونية الدولية في استضافة وسائل إعلام تحرض على العنف والاعمال والإرهابية. لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بجميع حقوقها للمتابعة المستقبلية وستتخذ التدابير المناسبة.

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