ايران..مجلس خبراء القيادة يطالب بتحسين الوضع الاقتصادي

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واجتمع اعضاء المجلس برئاسة آية الله الشيخ احمد جنتي، حيث طالب في كلمته الافتتاحية السلطات الثلاث بالتركيز على حل مشاكل المواطنين.

وقال الشيخ أحمد جنتي:"أفضل شيء أنْ نخدم الناس بصدق، نطلب من القوى الثلاث خدمة الشعب على مدار الساعة، وهي أفضل طريقة لتقديم الشكر على الحضور الملحمي للشعب في الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية".

وبدأ مجلس خبراء القيادة أعماله بتعيين أعضاء اللجنة المكونة من خمسة أعضاء لإعداد واقتراح البيان الختامي، وانتخاب مجلس الإدارة واللجان، لبحث القضايا الاقتصادية والمعيشية بناءً على اهتمامات ممثلي خبراء القيادة، وبدعوة من وزير الاقتصاد لتقديم التفسيرات اللازمة كممثل للحكومة فيما يتعلق بالحلول الموضوعة لتحسين الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية.

وقال آية الله جنتي:"على المسؤولين أنْ يهتموا أكثر بالوضع المعيشي للمواطنين، ويركزوا على حل المشاكل الاقتصادية للشعب، خاصة وأننا مقبلون على العام الإيراني الجديد وعلى أعتاب شهر رمضان الكريم".

هذا وتستمر أعمال مجلس خبراء القيادة حتى يوم الخميس، حيث يقوم اعضاء المجلس خلالها بزيارة مرقد الامام الخميني الراحل لتجديد العهد والميثاق مع مبادئه السامية، كما يلتقي اعضاء مجلس خبراء القيادة بعد غد الخميس بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

اجتماع دوري لمجلس خبراء القيادة جاء ليلقي الضوء هذه المرة علی الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون والمساعي التي يجب ان تبذل لحلها.