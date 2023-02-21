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 ماكرون يطلق رصاصة الرحمة على المعارضة الايرانية في مؤتمر ميونيخ

 ماكرون يطلق رصاصة الرحمة على المعارضة الايرانية في مؤتمر ميونيخ
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

مقطع الفيديو المنشور لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه المعارضة الايرانية مسيح علي نجاد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن كان له صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

في هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن جهود تغيير النظام السياسي في إيران: لا أؤمن بتغيير النظام للحظة ، وعندما أسمع أن الناس يطالبون بتغيير النظام ، أسألهم: لأي تغيير؟ من التالي من هو قائدكم؟ تاريخياً ، فشل تغيير النظام في البلدان الأخرى في حل النزاعات بل وكان "فشلاً ذريعاً".

وراى المستخدمون ان تصريحات مكرون كانت بمثابة رصاصة الرحمة للمعارضة الايرانية خاصة بعد لقائه على نجاد وجهود المعارضة لتوحيد صفوف أوروبا لصالحها .

وفيما يلي فيديو تصريحات ماكرون.

ماكرون

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