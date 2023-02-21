السلطة الفلسطينية ترفض التعليق على قناة الإتصال السرية مع تل أبيب

العالم - خاص بالعالم

صدمة او غير ذلك او قل هي السياسة وما يلزمها من لعب على الحبال وانتقال عبر الابواب، ليس بعيدا كثيرا في الايام الماضية اعلنت السلطة الفلسطبينية بان التنسيق الامني مع كيان الاحتلال اثر عدوانه على الفلسطينيين لم يعد موجودا.

لكن المفاجاة كانت فيما كشفته وسائل اعلام اسرائيلية ان قناة اتصال سرية فتحت منذ اكثر من شهر بين مكتب نتنياهو ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية هدفها التنسيق لتهدأة الوضع في الضفة الغربية ومحاولة اقناع الاحتلال ان يوقف خطواته الاحادية على الارض من استيطان وعدوان على الطرف الفلسطيني حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وعلى الطرف الاخر تساحي هنغبي الرجل القوي في الليكود ورئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي والرجلان في الايام الاخيرة وفق الصحافة الاسرائيلية تواصلوا عبر الهاتف وشخصيا .

السلطة الفلسطينية رفضت التعليق على ما سرب من الاعلام الاسرائيلي وحافظت على الصمت حيال ما ورد من معلومات ، لكن ما يبدو واضحا ان القناة السرية ليست سرية على الجميع وتحديدا على الولايات المتحدة التي اكدت مصادر ان مطلعة على ما يتم من تنسيق بين رام الله وتل ابيب.

لكن التساؤل الاكبر لمن يسعى للفهم والدفاع عن هذه القناة هل ستقود في المستقبل الى مفاوضات علنية ام هي عبارة عن اعادة الوصل من خلف الستار فقط.

الاحتلال الاسرائيلي يريد اي قناة مع الفلسطينيين حتى يحد من هرولتهم نحو المؤسسات الدولية.

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