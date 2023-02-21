الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

عراقي يحوّل منزله في البصرة العراقية إلى متحف تاريخي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

متحف ومطعم الحسون في البصرة يتيح لزواره تجربة ثقافية فريدة وكذلك تذوق وجبات مميزة عارضا مئات القطع الأثرية والأسلحة لقديمة واللوحات التي تزين جدرانه.

العالم - خاص بالعالم

هذا المنزل التراثي في مدينة البصرة التاريخية التي كانت توصف بأنها 'فينيسيا الشرق الأوسط، تم ترميمه منذ أعوام وافتتاحه منذ عامين، ليتحول الى متحف ومطعم يجمع بين الحاضر والماضي، ويتيح لزواره استكشاف حياة الأجداد وأدواتهم مانحا إياهم تجربة ثقافية فريدة بعرضه مئات القطع الأثرية والأسلحة القديمة واللوحات التي تزين جدرانه.

ويعتبر هذا المنزل أو المتحف من المباني العثمانية التي تشتهر بالنقوش الخشبية على الشرفات والنوافذ والأسقف والتي تدعى بالشناشيل أما أبرز محتوياته فأسلحة قديمة وتاريخية من عدة دول.

وليضفي صاحب المتحف عاملا اضافيا لجذب الزائرين والسياح أضاف مطعما داخل المكان يختص بتقديم وجبات تقليدية من المطبخ العراقي وخاصة تلك التي يتميز ويشتهر بها مطبخ مدينتة العريقة البصرة .

ويجمع قاصدو المكان والمهتمون بالتراث بأن العودة لواقع الأجداد وللحضارة القديمة بتراثها وأثاثها القديم يمنح راحة نفسية ومساحة من التأمل والابتعاد عن صخب وضغوط الحياة العصرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

برلمان العراق يرفع جلسته إلى الخميس المقبل

العراق.. قائد عمليات ديالى يروي تفاصيل جديدة بشأن حادثة 'الجيايلة'

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير العمل اللبناني

رئيس وزراء العراق: تقدم كبير بإكمال مسودة الموازنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المغرب: المعارضة تدعو الحكومة لحماية قدرة المواطنين الشرائية

88 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

بالفيديو.. هل باتت مواقف الأطراف الليبية من إجراء الانتخابات متقاربة؟

بالفيديو.. عراقي يحوّل منزله في البصرة العراقية إلى متحف تاريخي

مقيمة هندية ترتكب جريمة بشعة بحق طفليها في الكويت وتنتحر

بلينكن يطالب الاسراع بإجراء الانتخابات الليبية