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سفير إيران في فيينا: عقوبات الاتحاد الأوروبي سوء تقدير آخر

سفير إيران في فيينا: عقوبات الاتحاد الأوروبي سوء تقدير آخر
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال سفير إيران لدى النمسا إن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها في القوانین الدولية و إن الحظر الأوروبي نابع عن سوء تقدير آخر.

العالم - إيران

وعبر تغريدة له على تويتر علّق " عباس باقربور" على إجراءات الحظر للاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد إيران بإن هذا الحظر لا أساس له في القوانين الدولية.

وأضاف مغرداً: "هذا مجرد سوء تقدير آخر، وإضافة إلى ذلك فإن إضافة اسم رئيس مجموعة الصداقة بين إيران والنمسا و إيران وألمانيا على الرغم من جهوده الممتازة، يشير إلى انحراف خطير عن مبدأ الحوار."

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات من إيران.

وتستهدف العقوبات الجديدة 32 شخصا وكيانين وتشمل وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم إلى جانب سياسيين ومسؤولين آخرين.

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