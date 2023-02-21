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البحرين تسيّر أول جسر جوي لإغاثة تركيا اولا.. هل ستساعد سوريا؟

البحرين تسيّر أول جسر جوي لإغاثة تركيا اولا.. هل ستساعد سوريا؟
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد موقع وكالة انباء البحرين بان الملك حمد بن عيسى آل خليفة اوعز بتقديم الدعم اللازم ومساندة متضرري ومنكوبي وضحايا الزلزال الذي وقع مؤخرا في كل من تركيا وسوريا.

العالم - البحرين

واوضح الموقع، ان قوة دفاع البحرين قامت بتسيير أولى رحلاتها الإنسانية الإغاثية عبر طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى تركيا محملة بـ 55.7 طن من مواد إغاثية وأجهزة طبية وخيم إيوائية ومساعدات غذائية ولوجستية، بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للقيام بعملية تسليمها وتوزيعها للمتضررين، وذلك للتخفيف من معاناتهم جراء آثار الزلزال الذي خلف دماراً تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات.

واكد الموقع انه سيستمر الجسر الجوي بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية على مدى عدة أيام، مشيراً الى ان تسيير هذه الرحلات الإغاثية يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها البحرين تجاه الدول الشقيقة والصديقة، دون ان يذكر الموقع هل سيرت المنامة رحلات اغاثية الى سوريا أم لا؟

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