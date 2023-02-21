شاهد.. وثائقي شيخ السفراء الراحل 'صلاح الزواوي'

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وشغل الزواوي منصب السفير الفلسطيني لدى ايران بعد "هاني الحسن" منذ عام 1981، حيث يعتبر ثاني سفير فلسطيني بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وجرى تكريم الزواوي في عام 2021 بحضور شخصيات ايرانية وناشطين سياسيين ومندوبي حركات المقاومة، حيث أكد أن "إيران تقود زمام المبادرة نحو تحقيق أهداف كبيرة. لذا، لا ينبغي التخلي عن المسؤولية، رغم محاولة البعض ثني طهران عن مواصلة الطريق". وبسبب بقائه سفيرا لدى إيران فترة طويلة، اطلق على الزواوي لقب "شيخ السفراء".

وولد "صلاح الزواوي" في مدينة صفد عام 1937 لأب فلسطيني وأم لبنانية. وإثر نكبة عام 1948، انتقلت عائلته إلى سوريا، وأقامت في مدينة حلب.

تولى الزواوي عام 1968 منصب سفير السلطة الفلسطينية في الجزائر. وعام 1975، عين سفيرا لدى البرازيل، ولاحقا سفيرا في كينيا، في الفترة ما بين 1977 و1979.

وستتولى "سلام الزواوي"، ابنة الراحل صلاح، منصب سفير فلسطين لدى طهران في الأسبوع المقبل. وكانت قد أدّت في 8 كانون الثاني/يناير الماضي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بصفة سفيرة للسلطة الفلسطينية لدى إيران.

وجرت مراسم أداء اليمين القانونية في مقر إقامة الرئيس في العاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية "مجدي الخالدي"، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير "رمزي خوري".