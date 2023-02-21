برلمان العراق يرفع جلسته إلى الخميس المقبل

العالم - العراق

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم، جلسة المجلس الثامنة للخميس المقبل بعد انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي، وانهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1987 المتعلق بها".

وأضافت ان "الجلسة شهدت انهاء مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، ومناقشة (القراءة الثانية) مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة".