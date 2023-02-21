ما الذي تخفيه الولايات المتحدة من فظائع ومجازر في اليمن منذ 2015؟

العالم - اليمن

وفي التقرير الذي ترجمه عرب جورنال، فقد تعرضت منذ عام 2015، الدولة اليمنية للدمار بسبب الحرب المستمرة في أعقاب استيلاء أنصار الله على الحكومة.

وفيما يلي نص التقرير: "في مارس 2015، عندما بدأ الرئيس باراك أوباما في مساعدة السعوديين في المجهود الحربي. اعتبارًا من فبراير 2022، فقد أكثر من 370.000 شخص حياتهم بسبب نقص الغذاء ونقص المستلزمات الطبية والقصف من الحرب.

على الرغم من شدة الحرب، لم تغطي الصحافة سوى القليل منها. بين عامي 2015 و2019، غطت وسائل الإعلام حوالي اثنتين وتسعين دقيقة فقط من الصراع. بناءً على الفظائع، يعد هذا منخفضًا بشكل صادم. قد يتساءل المرء لماذا لا تغطي وسائل الإعلام هذه الحرب. والسبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة سوف يُنظر إليها على أنها من الأشرار.

فمنذ أن تورطت الولايات المتحدة في الحرب، لم تفعل شيئًا سوى الضرر للمنطقة. حتى بعد مرور عام على تورط الولايات المتحدة، كانت هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الولايات المتحدة بالفعل بارتكاب جرائم حرب. أفادت بعشر غارات جوية غير قانونية في عام 2015 من قبل التحالف بقيادة السعودية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مدني وإصابة 400 آخرين.

في أكتوبر 2016، ألقيت قنبلة سعودية على مراسم جنازة في العاصمة اليمنية صنعاء. مات أكثر من مائة شخص وجرح 500، العديد منهم من الأطفال. تُظهر اللقطات جثثًا متفحمة ومشوهة متناثرة داخل وخارج قاعة الجنازة.

وقع حادث مروع آخر في سبتمبر 2018، عندما ألقيت قنبلة على حافلة مدرسية في رحلة ميدانية. كان العديد من الأطفال الذين كانوا على متنها دون سن الخامسة عشرة، وتوفي معظمهم. لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة، تم تصنيع هذه القنابل من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

واصل التحالف بقيادة السعودية إيذاء الشعب اليمني، فاستهدفوا صوامع الحبوب والماشية والخيول وأنظمة الري والشاحنات والمكونات الأخرى للبنية التحتية لتوزيع الأغذية.

واصل التحالف جعل الأزمة الإنسانية أكثر سوءًا من خلال فرض حصار بحري على اليمن، الذي أصبح يعتمد بنسبة 90 في المائة على الواردات الدولية، وذلك بفضل تدمير توزيع الغذاء المحلي.

إذا أصبحت هذه المقالات أكثر انتشارًا ، فسيكون الشعب الأمريكي غاضبًا من حكومة الولايات المتحدة ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الأزمة التي ساعدت على اندلاعها.

يمكن لوسائل الإعلام أن تدور بعض الأحداث لتبدو وكأن الأمريكيين هم الأخيار، كما هو الحال في سوريا، حيث كان الخصم الرئيسي للشعب الأمريكي هو داعش، وهي منظمة إرهابية نفذت عدة هجمات على المدنيين الأمريكيين ونفذت عمليات قطع للرؤوس علانية.

ويتمتع السعوديون بقوة عسكرية، ارتكبوا عمليات إعدام جماعية لا تتفق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وشاركوا في العديد من جرائم الحرب. كما تعقد القضية القنابل الأمريكية الصنع التي يستخدمونها لارتكاب مثل هذه الجرائم.

حاول وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، تبرير الحرب بالقول إن إيران تدعم الحوثيين في الحرب. كما زعمت مواقع إخبارية مثل Business Insider أن الحوثيين مدعومون من إيران. في حين أنه من الصحيح أن إيران والحوثيين ودودين مع بعضهما البعض، فإن هذا لا يعني أن سيطرة الحوثيين على الحكومة كانت مدعومة من إيران. في الواقع، حذرت إيران الحوثيين من اقتحام العاصمة لأنها ستثير السعوديين.

كما زعمت وسائل الإعلام زوراً أن إيران كانت ترسل أسلحة لمساعدة الحوثيين، بينما كانت هناك حالة تم فيها العثور على أسلحة، كانت تغادر اليمن وتدخل الصومال. حاول سفير سابق للأمم المتحدة إثبات أن إيران مذنبة بإرسال أسلحة تم إطلاقها على الرياض إلى الحوثيين. ومع ذلك، فإن القنبلة التي عرضتها كانت من طراز بركان 2، والتي كانت محلية الصنع.

عرضت إيران مشتقات سكود برؤوس حربية على شكل ريشة، لكنها لا تتطابق مع النسخة اليمنية، وفقًا لسكوت هورتون.

الوضع هو أن أوكرانيا جعلت وسائل الإعلام غير مستعدة لتغطية الحرب في اليمن. لقد جذب الوضع الكثير من الاهتمام، حيث أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا، مع الحرب التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا في بعض القدرات.

مع صمت وسائل الإعلام بشأن الصراع الدائر في اليمن، يتساءل المرء عما تخفيه الولايات المتحدة من فظائع السياسة الخارجية الأخرى عن جمهورها.

تقرير من موقع عرب جورنال