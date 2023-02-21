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 ضغوط أميركية ضد أدانة الاستيطان الإسرائيلي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تم سحب ملف مشروع إدانة استيطان كيان الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الامن نتيجة ضغوط اميركية فرضت على الدول التي ارادت تقديمه وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، وذلك وسط وعود من قبل واشنطن بوقف عمليات هدم في الضفة والقدس المحتلين كان الإحتلال ينوي إجراءها.

العالم - البوصلة

تحدث موقع 'واللا' العبري عن قناة محادثات وصفها بالسرية والمباشرة بين مكتب رئيس السلطة "محمود عباس" ومكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، هي التي افضت لسحب المقترح الفلسطيني لقرار ادانة الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واستنكرت حركة حماس قرار السلطة سحب القرار وعدته سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني.

وعمت الفوضى في كيان الاحتلال بعد اغلاق الشوارع ومنع اعضاء الكنيست من الوصول لمقر الكنيست، اثر تظاهرات ضخمة تطالب بعدم تمرير قانون تغيير النظام القضائي ورغم التحذيرات الأمنية يصر رئيس وزارء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" على تمريره داخل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى.

وناقش برنامج "البوصلة" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "محمد الغول".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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