محادثات بين أميرعبداللهيان ومصطفى الكاظمي في طهران

العالم - إيران

وكان أميرعبداللهيان قد أجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته إلى طهران قبل عدة أشهر حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وصرح أميرعبداللهيان في ذلك الاجتماع بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر حل مشاكل المنطقة بأنه يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، وأضاف: إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين.

يذكر أن بغداد استضافت خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية.

ويقوم وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى العراق لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين حول زيارة وزير الخارجية إلى العراق: إن هذه الزيارة ستتم في إطار مختلف قضايا العلاقات الثنائية بين إيران والعراق وفي سياق المشاورات الإقليمية الإيرانية مع الدول الصديقة والجارة.