عبر مبادرة «الأثر لنا».. المصريون يتواصلون مع تراثهم في القاهرة

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أما الوسيلة لذلك فتنظيم ورش وزيارات وحتى أمسيات داخل الأماكن الأثرية ومن ضمنها المقابر والمساجد والمدارس القرآنية التي كان أهل المنطقة يمرون أمامها من دون أن يتمكنوا من دخولها، لأن مصر ومنذ ثمانينات القرن العشرين وضعت سياسة صارمة للحفاظ على الآثار أغلقت بموجبها المواقع الأثرية 'بالضبة والمفتاح'.



ومن الأماكن التي كانت مقصدا للزيارة والتواصل جامع ابن طولون أحد أقدم المساجد في إفريقيا الذي شيد قبل قرابة الف ومئتي عام.

وهذين المسجدين الذين يعودان إلى القرن الرابع عشر بحي الخليفة في وسط القاهرة.وفي مسجد قديم تم تجديده أقام القيمون على المبادرة ورشة لفن الخيامية وهو نوع خاص من التطريز.

حيث تتولى سيدات رسم كل مظاهر الحياة في مصر بواسطة الخيوط بدءا بمآذن المساجد وانتهاء ببائع الفلافل مرورا بأشجار المانغو والمحلات .لكن هذه النشاطات تصطدم بمخاوف حول الإهمال وهدم المزيد من البيوت التراثية ..



فهذا البيت الذي يدعى بيت يكن الذي يحوي مكتبة تشغل طبقتين وتحتفظ أسقفه بنقوش خشبية من العهدين المملوكي والعثماني كانت له ولصاحبه الجديد كذلك مبادرة مماثلة وبات يستقبل بانتظام ورشا فنية وحملات للتوعية بالحفاظ على التراث وتجمعات مخصصة لأهل الحي.

ويحذر صاحبو المبادرات من أن اهمال هذا النسيج العمراني التاريخي والتراثي قد لا يترك للكثير متنفسا في القاهرة الاسلامية ما قد يجعل الناس يهجرون العيش فيها.

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