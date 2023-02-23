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المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

عم الاضراب كافة مناحي الحياة في قطاع غزة التي عاشت ليلة عنيفة من العدوان الاسرائيلي الذي طال عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية التي اكدت على حقها بالرد على جرائم الاحتلال ايا كان موقعها سواء في الضفة او غزة او القدس.

العالم - خاص بالعالم

نزفت نابلس فردت غزة معادلة تحرص المقاومة على تثبيت اركانها اما الاحتلال فيحرص على ان يوغل في عدوانه فقصف عدة مواقع وسط وشمال قطاع غزة، فتصدت لها المضادات الارضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال المعادية.

وبينما كانت المقاومة ترسي معادلتها وقواعدها بوحدة الساحات كان الشارع الفلسطيني يسوده الحداد في اضراب شامل عم كافة مرافق الحياة.

الفصائل ترى ان الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً في حال إصرار الاحتلال على عدوانه الامر الذي تفسره زيارة المبعوث الأممي تور وينسلاند إلى غزة الذي جاء سريعا لإجراء محادثات مع قادة حماس بعد قصف مستوطنات الغلاف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة