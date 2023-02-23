المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة

العالم - خاص بالعالم

نزفت نابلس فردت غزة معادلة تحرص المقاومة على تثبيت اركانها اما الاحتلال فيحرص على ان يوغل في عدوانه فقصف عدة مواقع وسط وشمال قطاع غزة، فتصدت لها المضادات الارضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال المعادية.

وبينما كانت المقاومة ترسي معادلتها وقواعدها بوحدة الساحات كان الشارع الفلسطيني يسوده الحداد في اضراب شامل عم كافة مرافق الحياة.

الفصائل ترى ان الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً في حال إصرار الاحتلال على عدوانه الامر الذي تفسره زيارة المبعوث الأممي تور وينسلاند إلى غزة الذي جاء سريعا لإجراء محادثات مع قادة حماس بعد قصف مستوطنات الغلاف.

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