تحذيرات من تحوّل ديمغرافي جنوب تركيا بعد موجة نزوح جرّاء الزلزال

العالم - خاص بالعالم

واحدة من التاثيرات تحذيرات من تحول ديمغرافي جنوب تركيا بعد موجة نزوح شهدتها البلاد من المناطق المنكوبة.

وقال قاسم الاجان المحلل السياسي التركي:"الزلزال الذي حدث مدمر نستطيع القول ان الزلزال قسم البلاد نصفين وهذا سيجعل عملية الاعمار معقدة، نحن نتحدث عن مصانع واراض زراعية تدمرت بالكامل ايضا لذا يوجد نزوح بسبب هذه الانهيارات والدمار الذي حدث، و الآن يحضر سؤال في ظل حالة الخوف الموجودة هل يعد هذا النزوح بشكل مؤقت ام سيمتد ليحدث تحول ديمغرافي".

تحاول تركيا معالجة آثار الزلزال عبر خطوات حكومية في المناطق الصناعية والزراعية، لكن ثمة خشية حاضره هنا بفعل نزوح المزارعين والصناعيين من اراضيههم ومصانعهم بفعل الزلزال.

موجات النزوح من الجنوب التركي بلغت ذروتها في الولايات المحيطة بالمناطق المدمرة كقيصري ومرسين، كما شهدت اسطنبول وانقرة موجات نزوح هي الأخرى".

موجات النزوح والخشية من تحول ديمغرافي باتت جزءا من التأثيرات السلبية التي احدثها زلزال تركيا المدمر، تأثيرات تضيف عبئا اضافيا ثقيلا على الحكومة التركية التي تحتاج الي سنوات لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلزال وفق ما يقول مراقبون.

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