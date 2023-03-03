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أهم الملفات التي يحملها رافاييل غروسي في زيارته لطهران

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

ضمن التنسيق الايراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري رئيسها رافاييل غروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين ايرانيين في طهران التي وصلها الجمعة.

العالم - خاص بالعالم

ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال الزيارة مدير المنظمة محمد إسلامي، ومسؤولين آخرين يتوجه بعدها الى فيينا للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع المقبل.

زيارة غروسي الى طهران تأتي بعد اثارة دوائر غربية واخرى في الكيان الاسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز الثمانين بالمئة ..تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية.

وعلى نفس الخط كانت تغريدة لمندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل اوليانوف الذي قال انه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن،بعد ان تمت تسوية قضية التخصيب بنسبة اربعة وثمانين بالمئة بنجاح..

مدير عام الوكالة الدولية، استبق زيارته لطهران بعدة رسائل تؤكد اعتزام الوكالة استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، مؤكدا من باكو إن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات هو امر هام.

وبعد الحديث الغربي والاسرائيلي الذي حاول تأجيج المواقف بمزاعمه، قال مسؤول الملف الايراني في الخارجية الاميركية روبرت مالي، إن بلاده تنتظر تقرير غروسي عن زيارته المقبلة إلى طهران قبل اتخاذ اي قرار.

وثمة خلافات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، حسب وسائل إعلام غربية، حيث تطالب الترويكا الأوروبية باستصدار قرار ضد إيران، لكن الإدارة الأميركية تدعو إلى التريث.

وضمن الثوابت الايرانية تتقدم تلك الملفات وتؤكد طهران ان برنامجها النووي هو للاغراض السلمية بعكس ما تروج له بعض القنوات العربية والغربية والاسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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