الأسد في عمان والانفتاح العربي بعد القطيعة

العالم – مع الحدث

ما أهمية زيارة "الأسد" بهذا التوقيت الى عمان والكلام السعودي عن إجماع عربي نحو دمشق؟ هل يمكن وضع حركة الاتصالات معها كمقدمة لعودتها الى مقعدها الى الجامعة العربية؟ ماذا عن تحرير الصحافة العمانية من ان العرب يتحملون جزءا مما حدث ويحدث في سوريا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الزيارة المفاجئة للرئيس السوري بشار الأسد إلى سلطنة عمان وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بالانفتاح العربي على دمشق بعد قطيعة دامت عقد ونيف من الزمن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. قاسم حدرج – مستشار في العلاقات الدولية

حسام طالب – باحث سياسي

سالم بن حمد الجهوري – نائب رئيس جمعية الصحفيين في سلطنة عمان