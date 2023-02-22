الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسد في عمان والانفتاح العربي بعد القطيعة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ العودة العربية المتدرجة نحو سوريا، والانفتاح عليها بعد قطيعة طويلة؟

العالم – مع الحدث

ما أهمية زيارة "الأسد" بهذا التوقيت الى عمان والكلام السعودي عن إجماع عربي نحو دمشق؟ هل يمكن وضع حركة الاتصالات معها كمقدمة لعودتها الى مقعدها الى الجامعة العربية؟ ماذا عن تحرير الصحافة العمانية من ان العرب يتحملون جزءا مما حدث ويحدث في سوريا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الزيارة المفاجئة للرئيس السوري بشار الأسد إلى سلطنة عمان وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بالانفتاح العربي على دمشق بعد قطيعة دامت عقد ونيف من الزمن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. قاسم حدرج – مستشار في العلاقات الدولية

حسام طالب – باحث سياسي

سالم بن حمد الجهوري – نائب رئيس جمعية الصحفيين في سلطنة عمان

روابط ذات صلة

زيارة الأسد لسلطنة عمان.. هل فتحت كوة في الحصار الأمريكي؟

بالفيديو.. رسالة زيارة 'الأسد' الى عُمان

تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى عمان

الرئيس السوري يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فصائل المقاومة تدين سحب السلطة مشروع إدانة الاستيطان

مباشرة فور وصوله بغداد.. شاهد.. وزير الخارجية الايراني يزور موقع اغتيال قادة النصر

الإمارات و’إسرائيل’ تنتجان سفينة عسكرية غير مأهولة

وزارة الثقافة السورية تدين استهداف العدوان الإسرائيلي موقعاً أثرياً بدمشق

الحشد الشعبي يضبط 1300 صندوق أدوية منتهية الصلاحية شرق صلاح الدين

لا خسائر اثر الزلزال بقوة 5.2 درجات في محافظة فارس