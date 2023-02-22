أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

وطن امروز ..

قائد القوات الجو فضائية .. الأعداء يجدون أنفسهم مجبرين على النظر لإيران كقوة عظمى

ابرار ..

ألمانيا تذعن رسميا .. لايوجد أي أساس قانوني لإدراج حرس الثورة في ايران بقائمة الإرهاب

جوان ..

حزب الله لبنان يرحب بطرد وفد الكيان الصهيوني من قمة الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا

ارمان ملي ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل الغرب مسؤولية إندلاع الحرب الأوكرانية في خطابه السنوي

جمهوري اسلامي ..

الصين تحذر من خطر خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة بإتساع دائرة الحرب

سياست روز ..

جهاز الأمن الداخلي الشاباك بفلسطين المحتلة يحذر من تسونامي صراعات تطيح بالكيان الصهيوني

قدس ..

زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لطهران محاولة للعودة للساحة السياسية

كيهان ..

توقعات غربية بقرب إستقالة ماكرون على خلفية الإحتجاجات الداخلية وتداعيات الأزمة الأوكرانية..

مردم سالاري ..

بايدن يواجه إنتقادات جمهورية لاذعة بمجلس النواب على خلفية وعوده السخية خلال زيارته لكييف

اطلاعات ..

مصرع ضباط سعوديين كبار في معارك مقابل حركة أنصار الله بمحافظة الجوف اليمنية

خراسان ..

رئيس جمهورية روسيا البيضاء يعلن تعبئة قوات الإحتياط تحسبا لهجوم من قبل أوكرانيا

افتاب يزد ..

إيطاليا تستبعد تماما إمكانية تزويدها الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة ..

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( زيارة الأسد الإستراتيجية )..

زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لسلطنة عمان هي اول زيارة يقوم بها لبلد عربي منذ تفجر الأزمة السورية قبل اثني عشر عاما.

"إن زيارة الأسد لمسقط تمثل إعلانا صريحا عن إنهيار العزلة المفروضة من قبل بلدان عربية على سوريا"

وتعني ايضا قرب عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد اذعان تلك المجموعة من الدول العربية التي لعبت دورا رئيسيا في تأجيج نيران الازمة السورية, بفشلها الذريع وبدءها محاولات لاعادة جسور العلاقات مع دمشق. وليس من المستبعد ان يقوم الرئيس السوري بزيارة عواصم بلدان عربية اخرى لم تعد تخفي رغبتها في التقارب مع سوريا.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( سجال بايدن بوتين بمرور عام على الحرب الأوكرانية )..

الرئيس الامريكي جو بايدن قام بزيارة مفاجئة للعاصمة الاوكرانية كييف عشية مرور عام على اندلاع الحرب في خطوة تؤكد عزم امريكا والناتو على مواصلة دعم اوكرانيا متهما موسكو بالأصرار على الحرب.. من جانبه أكد الرئيس الروسي بوتين على تحقيق روسيا أهدافها بالتدريج باوكرانيا .

"بوتين رد أمام مجلس الدوما على إعلان بايدن عن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا متهما الغرب بالتسبب بإندلاع الحرب"

كما اعلن بوتين عن تجميد عضوية روسيا في معاهدة سالت الجديدة الخاصة بخفض الترسانات النووية. ان ما يحدث يعكس سجالا غير مباشر بين الرئيسين الامريكي والروسي على خلفية الحرب الاوكرانية بدخولها عامها الثاني وسط توقعات خطيرة بإحتدام هذه الحرب.

ابرار ..

حول الاوضاع في تونس كتبت صحيفة ابرار في مقالها ( منظمة العفو الدولية تدعو لوقف الإعتقالات )..

تشهد تونس حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت حتى الان العديد من الناشطين السياسين من قوى المعارضة وخاصة من حركة النهضة واستدعت الشرطة التونسية زعيم هذه الحركة الرئيس المقال للبرلمان التونسي راشد الغنوشي للتحقيق للمرة الثانية .

"منظمة العفو الدولية دعت الرئيس التونسي قيس سعيد لوقف الإعتقالات ولإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا "

كما دعته للإلتزام بالمبادئ الديمقراطية ووصفت اتهامات السلطات التونسية للمعتقلين بالادعاءات المحاطة بالغموض والشك .

وجدير بالذكر ان السلطات التونسية تتهم الغنوشي وحركة النهضة بتشجيع الانتماء لعضوية داعش خلال سنوات الحرب في سوريا وبالقيام بعمليات تبييض اموال .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( إستمرار عزلة سوريا لم يعد ممكنا )..

السعودية بدأت تتحرك بعد الامارات في مسار اعادة جسور العلاقات مع سوريا بدورها, وهذا ما كشفت عنه تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مؤخرا, وبالطبع هناك تشجيع من قبل روسيا والامارات وسلطنة عمان وراء هذا التوجه.

"إن مايحدث اليوم هو إبداء أغلبية البلدان العربية رغبتها في إعادة جسور العلاقات مع دمشق خاصة بعد كارثة الزلزال الرهيب بسوريا"

ويبدو واضحا ان كارثة الزلزال قد شجعت حتى تلك الدول العربية التي لعبت دورا في دعم التنظيمات المسلحة المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد على ترجمة رغبتها بتطبيع العلاقات مع دمشق بعد فشل رهانها على هذه التنظيمات عبر المسارعة بإرسال مساعدات انسانية وفرق اغاثة للمناطق المنكوبة بسوريا.

ان تغير المعادلات الميدانية لصالح دمشق فرض واقعا جديدا على صعيد العلاقات بين سوريا والدول العربية , وليس من المستبعد ان يشهد المستقبل القريب عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية .

سياست روز ..

في مقالها الذي يجمل تساؤل يقول ( ما الذي تسعى إليه الصين )..

كتبت صحيفة سياست روز قائلة ..

تنشط الدبلوماسية الصينية بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة على صعيد الازمة الاوكرانيا, وفي هذا السياق تحدث وزير الخارجية الصيني عن قرب طرح بكين مبادرة خاصة لوقف الحرب باوكرانيا لصالح مفاوضات لاحلال السلام .

"بكين لم تنشر أية تفاصيل حول مبادرتها المرتقبة لكنها حذرت من أن الأزمة الأوكرانية قد تخرج عن السيطرة بإتساع دائرة الحرب"

في الواقع تريد الصين عبر هذا الموقف الحيلولة دون تصعيد الغرب لاجواء الحرب في اوكرانيا كما تسعى عبرها لوضع حد للاتهامات الغربية القائلة ان بكين تتحين الفرص لتكرار النموذج الروسي في اوكرانيا في استراتيجيتها ازاء تايوان.