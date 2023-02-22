العراق مرکز مباحثات دولية يتوسط بين ايران وامريكا

العالم - العراق

وأفاد موفد قناة العالم الی بغداد ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسين أميرعبداللهيان ان العراق يسعی ان يلعب دور الوسيط المهم في المنطقة حيث تحول اليوم الی مركزاً للمباحثات الاقليمية.

وأوضح فؤاد حسين ان الحوارات مع الجانب الايراني كانت بناءة وهناك تفاهمات كثيرة حول المواضيع الدولية والاقليمية وان الحوارات كانت سياسية واقتصادية حيث تم بحث موضوع الغاز والكهرباء.

وأكد وزير الخارجية العراقي انه بحث مع الجانب الاميركي موضوع الحظر علی ايران وأهمية حل هذا الملف مؤكداً ان الطرف العراقي يسعی باستمرار من أجل وصول هذه المواضيع الی حلول بناءة.

اما وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان فقال ان ايران تدعم العراق المستقل والقوي في المنطقة وتدعم الاستقرار السياسي والامني في هذا البلد مؤكداً ان قوة العراق واقتداره يعتبر من قوة ايران واقتدارها.

ورحب وزيرالخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان بدور وساطة العراق في المنطقة.