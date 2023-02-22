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إرتقاء قائد سرايا 'القدس' - كتيبة نابلس ابو بكر جنيدي ورفيق دربه حسام سليم

إرتقاء قائد سرايا 'القدس' - كتيبة نابلس ابو بكر جنيدي ورفيق دربه حسام سليم
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا "القدس" - كتيبة نابلس "ارتقاء المجاهد القائد الكبير الشهيد محمد عمر ابو بكر جنيدي قائد سرايا القدس كتيبة نابلس ورفيق دربه الشهيد البطل حسام بسام سليم في معركة صمود خاضوها ضد قوات الاحتلال المجرم".

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات خاصة صهيونية، صباح اليوم، المنطقة الشرقية والبلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع دخول تعزيزات عسكرية للمدينة من عدة جهات.

وقال مصادر صحفية فلسطينية في نابلس، إن القوات الخاصة الصهيونية دهمت منطقة "السوق الشرقي"، الملاصق للبلدة القديمة، في مدينة نابلس، عقب التسلل للمدينة بمركبة مدنية.

وقال شهود العيان، إن الوحدات الخاصة تتواجد بالقرب من "باب الساحة" وسط البلدة القديمة وحارة "الشيخ مسلم" و"حارة الحبلة" في نابلس.

وأفاد الشهود، أن جيش الاحتلال يُحاصر منزلًا في البلدة القديمة ويتبادل إطلاق النار مع مسلحين تحصنوا بداخله. منوهًا إلى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

وتصدت المقاومة الفلسطينية في نابلس والبلدة القديمة لقوات الاحتلال، بإطلاق رصاص، قبل اندلاع اشتباكات مسلحة، لا سيما في البلدة القديمة.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى"، في تصريح مقتضب، إن مجاهديها يتصدون بإطلاق النار المباشر على قوات جيش الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأكدت "سرايا القدس- كتيبة نابلس" أن مجاهديها يستهدفون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في محيط المنزل المحاصر.

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إرتقاء قائد سرايا 'القدس' - كتيبة نابلس ابو بكر جنيدي ورفيق دربه حسام سليم

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