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'الجبهة الشعبيّة' الفلسطينية تنعى شهداء نابلس وتؤكّد: نار العدوان ستحرق الاحتلال

'الجبهة الشعبيّة' الفلسطينية تنعى شهداء نابلس وتؤكّد: نار العدوان ستحرق الاحتلال
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

نعت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، اليوم الأربعاء، شهداء مدينة نابلس الأبطال الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال العدوان على البلدة القديمة.

العالم - فلسطين

وهم: الشهيد محمد خالد عينابوسي (25 عامًا)، والشهيد المسن عدنان بعارة (72 عامًا)، وتامر نمر أحمد ميناوي (33 عامًا)، ومصعب منير محمد عويص (٢٦ عامًا)، وحسام بسام اسليم (24 عامًا)، ومحمد عمر أبو بكر (23 عامًا).

وأكَّدت "الشعبيّة"، أنّ استمرار التصعيد الصهيوني في الضفة المحتلة هو محاولة للعودة من جديد إلى دائرة النار التي ستحرق لهيبها الاحتلال ومخططاته العدوانية وستزيد مقاومة وإصرار شعبنا اشتعالاً.

وأشارت الجبهة إلى أنّ هذا التصدي المشرّف من قِبل مقاومي شعبنا لقوات الاحتلال هو الرد الطبيعي على العدوان المفتوح، بحيث يواصل أبطال المقاومة تقديم أروع صور الصمود والاستبسال في صد هذا العدوان، ليأخذ زمام المبادرة كما عادته ويواجه هذه الترسانة العسكريّة بكل ما أوتي من قوّةٍ وإمكاناتٍ متاحة مهما غلت التضحيات.

وشدّدت "الشعبيّة" على ضرورة الاستمرار بتوفير كافة الإمكانات اللازمة والاستعداد لخوض معركةٍ طويلة مع هذا الاحتلال الكولونيالي العنصري الإجلائي، خاصّة في ظل تصاعد جرائم وتهديدات اليمين الفاشي المتطرّف في كيان الاحتلال، إلى جانب ضرورة تجسيد حالة من التوحّد الوطني من خلال برنامجٍ وطني جامع لصد ورد العدوان عن شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين.

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'الجبهة الشعبيّة' الفلسطينية تنعى شهداء نابلس وتؤكّد: نار العدوان ستحرق الاحتلال

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