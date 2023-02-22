التحالف السعودي يمنع دخول معدات رفع الألغام إلى اليمن

العالم – خاص بالعالم

تداعيات واضرار كبيرة في جميع جوانب الحياة خلفها العدوان السعودي الاماراتي على اليمن حيث يواجه المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تحديات كبيرة تقف عائقا أمام قيامه بواجبه الإنساني في تطهير المناطق الملوثة من مخلفات الحرب، ومما زاد من معاناته استمرار دول العدوان في منع دخول معداته اللازمة وقيام المنظمات الأممية بتقليص حجم الدعم

وأمام كارثة العدوان طويلة المدى تصاعدت أرقام ضحايا مخلفات الالغام وتسببت الحرب المستمرة في إصابة مئات الآلاف من المدنيين والمقاتلين بإعاقات جسدية وتشير التقديرات إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في اليمن تصل إلى خمسة عشر في المئة من إجمالي السكان

ووفقًا لإحصائية نهائية صادرة عن مركز الأطراف بصنعاء فإن المركز استقبل منذ إعلان الحرب على اليمن حتى الآن، أكثر من ثلاثمئة وعشر ألف حالة، وتم فيها صناعة أطراف صناعية لبعضهم وسط شح في الامكانيات وكذلك صعوبة استمرار عمل المركز نظرا لاستمرار الحصار والحرب على البلاد بشكل عام. ويواجه المركز الكثير من الصعوبات مع تزايد الكثير من الجرحى والمعاقين بسبب الالغام حيث يستقبل يومياً اكثر من مئة واربعين حالة.