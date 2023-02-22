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تصدير سلع إيرانية بقيمة 830 مليون دولار إلى العراق عبر معبر برويزخان

تصدير سلع إيرانية بقيمة 830 مليون دولار إلى العراق عبر معبر برويزخان
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان الإيراني "قاسم مطلبي" عن تصدير سلع بقیمة 830 مليون دولار إلى العراق عبر المنفذ خلال 11 شهرا منذ مطلع العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2022).

العالم - إيران

وقال مطلبي اليوم الأربعاء في تصريح إعلامي: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بین إيران و عراق خلال هذه الفترة مليارین و 519 مليون دولار عبر منفذ برويزخان.

وأضاف: کما بلغ إجمالي حجم الصادرات إلى العراق خلال هذه الفترة مليونین و 164 ألف طن عبر المنفذ.

وتابع قائلا: السلع المصدرة عبر منفذ برويز خان شملت المنتجات المعدنية، وأنواع الفواكه والخضروات، والكعك والبسكويت والحجر والبلاط ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية.

وقال: سجلت السلع المصدرة إلى العراق خلال شهر ینایر 2022 زيادة بنسبة 40 في المائة من حيث الوزن و100 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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تصدير سلع إيرانية بقيمة 830 مليون دولار إلى العراق عبر معبر برويزخان