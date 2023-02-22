تصدير سلع إيرانية بقيمة 830 مليون دولار إلى العراق عبر معبر برويزخان

العالم - إيران

وقال مطلبي اليوم الأربعاء في تصريح إعلامي: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بین إيران و عراق خلال هذه الفترة مليارین و 519 مليون دولار عبر منفذ برويزخان.

وأضاف: کما بلغ إجمالي حجم الصادرات إلى العراق خلال هذه الفترة مليونین و 164 ألف طن عبر المنفذ.

وتابع قائلا: السلع المصدرة عبر منفذ برويز خان شملت المنتجات المعدنية، وأنواع الفواكه والخضروات، والكعك والبسكويت والحجر والبلاط ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية.

وقال: سجلت السلع المصدرة إلى العراق خلال شهر ینایر 2022 زيادة بنسبة 40 في المائة من حيث الوزن و100 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.