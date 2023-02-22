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مصر تصدر بيانا غاضبا ضد الكيان الإسرائيلي وتحذر

مصر تصدر بيانا غاضبا ضد الكيان الإسرائيلي وتحذر
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن.

العالم- مصر

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين."

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 10 شبان فلسطينيين، خلال الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي في البلدة القيمة بنابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 102 إصابة إلى المشافي، بينها 6 إصابات حرجة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز يتم التعامل ميدانيا.

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