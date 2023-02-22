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'انصار الله' يدين مجزرة العدو بنابلس

'انصار الله' يدين مجزرة العدو بنابلس
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لأنصار الله اقتحام قوات العدو الإسرائيلي نابلس وارتكابه مجزرة دامية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

العالم- اليمن

وأكد سياسي أنصار الله في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن العدو الإسرائيلي ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة.

وأهاب بجميع الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة اقتحام قوات العدو الإسرائيلي نابلس وما ارتكب من مجزرة دامية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

إن العدو الإسرائيلي ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة.

إننا نهيب بجميع الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري.

المكتب السياسي لأنصار الله - صنعاء

الأربعاء2 شعبان 1444هـ

الموافق: 22 فبراير 2023م

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