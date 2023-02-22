بتكريم المتفوقين.. إختتام مسابقات طهران الدولية الـ'39' للقرآن الكريم

العالم - إيران

وجرى في هذه المراسم تكريم 15 متفوقا في مجالي تلاوة وحفظ القران الكريم، وبما يشمل 6 سيدات و9 رجال.

ومن مجموع المتفوقين الـ15، اختيرت متسابقتان و3 متسابقين من إيران، إلى جانب متفوقين من دول إندونيسيا وبنغلاديش وأفغانستان وكينيا ولبنان وقرغيزيا، لفئتي السيدات والرجال، الذين حلوا بالمراكز الأول والثاني والثالث لمنافسات الحفظ والتلاوة ضمن مسابقات طهران الدولية للقران الكريم.

علما أن نشاطات الدورة الـ39 لمسابقات القران الكريم الدولية، بدأت في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاثنين 20 شباط/فبراير الجاري واستمرت لغاية اليوم، بمشاركة 52 متسابقا (سيدات ورجال)، من 33 دولة في العالم.