شاهد.. أهم ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي

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في التفاصيل.. سارع العالم الى تركيا وسورية للمساعدة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلدين، من بين الذين وصلوا الى تركيا، وفد من كيان الاحتلال الاسرائيلي جاء تحت عنوان المساعدة في عمليات الانقاذ، لكن المهمة الحقيقية للوفد كانت السرقة، الوفد عاد محملا بمخطوطات ووثائق قديمة، اي ان حياة الناس وانقاذهم كان اخر هم هؤلاء.



ان تكون حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الإتحاد الافريقي لم تعجب سلطات الكيان، هذا طبيعي. لكن يبدو انها ايضا لم تعجب بعض الحكومات العربية.

فبعد الحادثة هجوم كبير من قبل الجيوش الالكترونية التابعة لدولة عربية تقول التقارير انها السعودية، على الجزائر كونها التي وقفت خلف قرار طرد الوفد. وقابل هذا الهجوم المشبوه على الجزائر، موقف مضاد من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.



اعلنت السلطات السعودية عن بناء مبنى مكعب عصري تنعكس فيه التكنولوجيا الجديدة، هذا ما تقوله السلطات، لكن خلف هذا جدل واسع اثاره شكل المبنى الذي يشابه الى حد كبير الكعبة الشرفية، مما اثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.



في موضوع آخر.. الى جانب الحرب التي تعيشها اوروبا وتحديدا في اوكرانيا منذ عام، بدأت الحرب الكلامية تحضر بقوة في المشهد، تصريحات للرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" اثارت غضبا روسيا وتهديدا مبطنا، عبر تذكير ماكرون بمصير "نابليون بونابارت"وهذه الحرب الكلامية بين روسيا واوروبا حظيت باهتمام الناشطين العرب.

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