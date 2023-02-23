وقفات مرتقبة تطالب بوقف الإعدامات في السعودية

العالم- السعودية

وتُقام في اليوم نفسه وقفتانِ في بريطانيا، الأولى أمام بوابة محطة القطارِ الرئيسية في جلاسكو والثانية في المدينة الإعلامية في مانشستر.

كما تُقام يوم السبت 25 شباط/فبراير 2023، وقفة أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين، فيما تُقام وقفة أخرى أمام “ساحة الاتحاد” في مدينة ملبورن الأسترالية.

هذا وتحتضن لندن وقفة أمام السفارة السعودية ووقفة أخرى أمام نادي “نيوكاسل يونايتد”.

ومن المتوقّع أن تُنظّم فعاليات مماثلة في العاصمتَين الإيرلندية دبلن والأسبانية مدريد.

تأتي هذه الفعاليات بعد ازدياد مؤشرات إقدام النظام السعودي على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المعتقلين، حيث وصل عدد المهددين بالإعدام في “السعودية” إلى 65 على الأقل، بينهم 9 قاصرين بالحد الأدنى و4 رجال دين، وذلك بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ بداية العام 2022 نفذ النظام السعودي 120 حكما بالاعدام. وتتزايد مؤشرات تنفيذ مجزرة جديدة بالتزامن مع صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام.



المصدر: مرآة الجزيرة