شاهد عدوان صهيوني جديد على عزة والمقاومة تتوعد بالرد

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. على هدير الطائرات الحربية واصوات الغارات والقصف استفاق اهالي قطاع غزة في عدوان اسرائيلي جديد يستهدف القطاع ردا على قصف المستوطنات بحسب جيش الاحتلال.

الطيران الحربي الاسرائيلي قصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غرب ووسط القطاع، مصادر محلية افادت بان طيران الاحتلال استهدف عدة مواقع للمقاومة بينها "موقع بدر" في مخيم الشاطئ غرب غزة كما قصف موقعا اخر بأربع صواريخ في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وسبق العدوان الاسرائيلي قصف فصائل المقاومة في غزة برشقات صاروخية مستوطنتي عسقلان واسدود بحسب مصادر فلسطينية.

المصادر قالت إن القصف الصاروخي جاء ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. من جهته أكد الإعلام العبري أن نحو ستة صواريخ اطلقت من القطاع نحو مستوطنات الغلاف وعسقلان، وتحدث عن اعتراض عدد من الصواريخ، مشيرا الى سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت وعسقلان قرب غزة.

حركتا حماس و الجهاد الإسلامي وفي اول رد فعل على قصف غزة، اكدتا التمسك بخيار المقاومة لردع الاحتلال.

"حازم قاسم" الناطق باسم حركة حماس قال إن المقاومة تراقب كل تفاصيل الإجرام الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاذ. واضاف ان ثورة الفلسطينيين متواصلة في كل الساحات برغم مجازر الاحتلال، فيما اكد ان المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرا.

من جهته قال "طارق سلمي" الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية بأن تكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني وتوقف عدوانها.

وحذر سلمي من ان الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيدا في ظل استمرار التصعيد من الاحتلال، فيما اكد ان محاولات الاحتلال الرامية للفصل بين الساحات ستفشل لان الشعب الفلسطيني موحد وان معركته واحدة، مشددا على ان المقاومة مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع.